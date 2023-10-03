عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة لأعمال صيانة أجهزة التكييف المركزي لمبانيها الكائنة في المناطق الخارجية.



وآخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بوزارة الأشغال هو 23 أكتوبر 2023 ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، ومدة تنفيذ العقد عامين ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.



وقالت المصادر إن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة وهي مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة أو موزع معتمد والمؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2023.