أسامة أبوالسعود



أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت فتح ابوابها لتلقي نماذج التأييد (التوكيلات) الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدون رسوم مع إحضار أصل وصورة جواز السفر المصري الساري - أو - أصل وصورة بطاقة الرقم القومي المصري السارية وذلك وفقا للمواعيد التالية: التوقيت من 9 صباحا إلى 1 ظهرا الخميس 5/10/2023 من 4 ظهرا إلى 8 مساء الجمعة 6/10/2023 من 9 صباحا إلى 1 ظهرا السبت 7/10/2023.



وأوضحت القنصلية في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه «وتود القنصلية التأكيد على أنها ترحب باستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج التأييد بدون موعد مسبق خلال مواعيد العمل الرسمية باقي أيام الأسبوع».