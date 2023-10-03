بيروت - عامر زين الدين



شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى وشيخ العقل في سورية يوسف جربوع، على ضرورة الحفاظ على وحدة الكلمة في حراك السويداء والتوجه العام للشعب السوري بخصوص مطالبهم المحقة، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما تناولا فيه الوضع الراهن بالسويداء ومآل الأمور بعد أسابيع من بداية الحراك الشعبي في المحافظة.



وأشار الشيخ جربوع إلى «أهمية المطالب المعيشية»، وأنه يشك في قدرة الدولة على تحقيقها بالوقت الراهن، وبالتالي فالأمور الحياتية تزداد تعقيدا، متسائلا عن الجدوى من استمرار الحراك في هذه الظروف القاسية والمغلقة التي تعيشها البلاد.



من جهته، تمنى الشيخ أبي المنى، أن يتم التنسيق بين القيادات الروحية والاجتماعية في السويداء ليكون الموقف موحدا ولمنع أي اختراق سلبي يسيء إلى جبل العزة والكرامة، آملا أن تدرس المطالب بجدية وأن يتبناها الجميع وفق مبدأ رفض الظلم والإهمال والتأكيد على حق الجبل في العيش الكريم، والمطالبة بأن يكون هناك دعم مؤكد ومباشر للسويداء، التي لا تخرج مطالب أهلها عما يطالب به جميع السوريين.



وأشاد أبي المنى برفع المتظاهرين شعار الحفاظ على وحدة البلاد دون أي شعار آخر.



وزار أبي المنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والعائلة في بيروت، معزيا بوفاة شقيقته الحاجة نجلاء عزمي ميقاتي، وتوجه شيخ العقل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بالتهنئة والمباركة بإنجاز انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي، متمنيا التوفيق للأعضاء الكرام وللمجلس الجديد الذي تستحقه الطائفة الإسلامية السنية الكريمة، بقدر ما يستحق أعضاؤه أن يكون لهم الأجر والثواب في خدمة أبناء الطائفة وعموم المسلمين وأبناء الوطن.