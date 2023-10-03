يطمح فريقا بايرن ميونيخ وأرسنال إلى تأكيد انطلاقتهما القوية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلان ضيفين على كوبنهاغن ولنس تواليا في الجولة الثانية.



وتشهد الجولة مباراتي قمة، الأولى بين إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي وبنفيكا في سعيهما إلى الفوز الأول، والثانية بين نابولي وريال مدريد اللذين يرصدان الفوز الثاني تواليا أيضا.



واستهل بايرن مشواره بفوز مثير على ضيفه مان يونايتد 4-3 ضمن المجموعة الاولى، وضرب أرسنال بقوة في الثانية برباعية نظيفة في مرمى آيندهوفن الهولندي، فيما انتزع إنتر تعادلا قاتلا من مضيفه ريال سوسييداد 1-1 في الرابعة، ومني بنفيكا بخسارة مفاجئة أمام ضيفه سالزبورغ النمساوي 0-2 في المجموعة ذاتها.



يبدو بايرن ميونيخ المثقل بالإصابات مرشحا لتخطي عقبة كوبنهاغن، لكن يتعين عليه الحذر من كثرة اهتزاز شباكه في المباريات الأخيرة.



في المجموعة ذاتها، سيكون مان يونايتد مطالبا بتخطي أزمة النتائج، عندما يستضيف غلطة سراي التركي.



ويدخل «الشياطين الحمر» المباراة بمعنويات مهزوزة بعد خسارتهم الصادمة أمام ضيفه كريستال بالاس 0-1، بعدما كانوا أكرموا وفادة ضيوفهم بثلاثية نظيفة الاربعاء الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.



وعلى غرار بايرن، سيكون أرسنال مرشحا لكسب النقاط الثلاث أمام مضيفه لنس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، ضمن المجموعة الثانية، بالنظر الى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ونتائجهما هذا الموسم.



وفي المجموعة ذاتها، يأمل آيندهوفن في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض سقوطه المذل أمام أرسنال وذلك عندما يستضيف إشبيلية.



وتتجه الأنظار إلى إيطاليا حيث تقام قمتان، الأولى على ملعب «جوزيبي مياتزا» في ميلانو بين إنتر الوصيف وبنفيكا ضمن المجموعة الرابعة، والثانية على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي بين صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد.



والتقى إنتر وبنفيكا في ربع النهائي الموسم الماضي وكان الفوز من نصيب إنتر 2-0 في لشبونة، قبل التعادل 3-3 في ميلانو.



ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية عقب الفوز الكاسح لإنتر على مضيفه ساليرنيتانا بسوبر هاتريك نظيف لقائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتيني، والفوز الثمين لبنفيكا على غريمه التقليدي بورتو 1-0 في قمة الدوري البرتغالي سجله نجمه العائد الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا.



ويتألق دي ماريا بشكل لافت هذا الموسم عقب عودته الى بنفيكا من يوفنتوس.



وفي المجموعة ذاتها، يلعب سالزبورغ المتصدر مع ريال سوسييداد.



وفي المجموعة الثالثة، يحل ريال مدريد ومدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي ضيفين ثقيلين على نابولي في صراع على الانفراد بالصدارة.



وستكون المرة الاولى يعود فيها أنشيلوتي إلى نابولي منذ إقالته من تدريب الفريق الجنوبي خريف 2019.



ويشكل النادي الملكي عقدة لنابولي في المسابقة القارية العريقة، حيث تغلب عليه في 3 مناسبات من أصل أربع مواجهات بينهما حتى الآن آخرها في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، عندما تغلب عليه بنتيجة واحدة ذهابا وايابا 3-1.



وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الجريحان أونيون برلين الألماني مع براغا البرتغالي.