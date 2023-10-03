عاد أتلتيكو مدريد من بعيد وتجنب هزيمة تاريخية على أرضه أمام قادش بعدما حول تخلفه بهدفين نظيفين الى فوز 3-2 في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفضل ثنائية للأرجنتيني أنخل كوريا.



وبفوزه الثالث تواليا والخامس هذا الموسم، رفع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رصيده الى 16 نقطة في المركز الرباع بفارق نقطة أمام ريال سوسييداد الفائز على أتلتيك بلباو (14 نقطة) بثلاثية نظيفة، فيما تجمد رصيد قادش عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر. وبدا قادش في طريقه لتحقيق فوزه الأول على الإطلاق في أرض أتلتيكو في تاريخ مواجهاتهما في الدوري والتي بدأت عام 1977، بعد تقدمه بهدفين نظيفين خلافا لمجريات اللقاء، لكن صاحب الأرض لم يستسلم وقاتل بشراسة للعودة حتى نجح في الخروج بالنقاط الثلاث.



وبدأ أتلتيكو اللقاء ضاغطا وكان قريبا من افتتاح التسجيل بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية لكن الحظ عاند الفرنسي أنطوان غريمان بعدما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر، ثم أتبعها المهاجم الفرنسي بفرصة أخرى أنقذها الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما (4).



وجاء رد قادش قاسيا إذ استفاد من سوء تركيز في تمرير الكرة من قبل أصحاب الضيافة ليخطف هدف التقدم عبر البرازيلي لوكاس بيريس بعد عرضية من كريس راموس (12)، ثم اكتملت المفاجأة حين أضاف الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 27 عبر روجر مارتي بتسديدة «ساقطة» جميلة فوق الحارس السلوفيني يان أوبلاك.



لكن أنخل كوريا أعاد المضيف الى الأجواء بتقليصه الفارق في الدقيقة 32 بكرة رأسية إثر عرضية من سيسار أسبيليكويتا، ثم استهل رجال سيميوني الشوط الثاني بإدراكهم التعادل عبر الأرجنتيني الآخر ناهويل مولينا الذي تحولت تسديدته من المدافع الساقط أرضا خافي هرنانديس الى الشباك (46). وضرب كوريا مجددا في الدقيقة 66 وضع أتلتيكو في المقدمة بعدما كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة من ساول نيغيس قبل أن يسدد في الشباك، ليكون هذا الهدف الفاصل بين الفريقين في نهاية المطاف.



وفي مشاركته الثانية تواليا كأساسي مع الفريق الأول، وجد السنغالي الأصل اليافع حسان دياو طريقه الى الشباك وقاد ريال بيتيس للفوز على ضيفه فالنسيا 3-0.



وافتتح ابن الـ18 عاما التسجيل في الدقيقة 41، وذلك بعدما سجل أيضا في تعادل المرحلة الماضية أمام غرناطة (1-1)، قبل أن يضيف مارك روكا الهدف الثاني في الدقيقة 52 والبديل المغربي عبدالصمد الزلزولي الثالث في الدقيقة 85، مؤكدا الفوز الثالث للفريق الأندلسي في المركز السابع، فيما تراجع فالنسيا الى العاشر بعشر نقاط.



فرنسا



انتهت مواجهة قمة المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بين بريست ومضيفه نيس لصالح موناكو، وذلك بعد تعادلهما من دون أهداف ما سمح لنادي الإمارة بالبقاء في الصدارة.



وتصدر موناكو الترتيب مؤقتا بعد فوزه على ضيفه مرسيليا 3-2، وذلك بانتظار مواجهة بريست ونيس التي ستضع أيا منهما في الصدارة بحال فوز أحدهما، لكنهما فشلا في الوصول إلى الشباك ليبقى نادي الإمارة الذي خسر في المرحلة الماضية على أرضه أمام نيس 0-1. وبذلك، بقي موناكو متصدرا بـ14 نقطة وبفارق الأهداف أمام بريست ونقطة أمام نيس الذي تراجع الى المركز الرابع بفارق الأهداف عن رينس الذي عمق جراح ضيفه ليون متذيل الترتيب بفوزه عليه 2-0.



ومني ليون الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بخسارته الثانية تواليا والخامسة مقابل تعادلين، ليحتل قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.