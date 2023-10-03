شريف حمدي



تراجعت مؤشرات بورصة الكويت أمس بشكل جماعي على وقع عمليات بيع استهدفت كل أنواع الأسهم خاصة القيادية، وذلك بعد ان سجلت المؤشرات ارتفاعات أول من امس، حيث باتت عمليات التصريف السريع لجني الأرباح سمة تعاملات المتداولين في الوقت الحالي.



وخسرت القيمة السوقية على إثر عمليات البيع امس نحو 373 مليون دينار تمثل 0.9% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 40.503 مليار دينار وذلك تراجعا من 40.876 مليار دينار بنهاية جلسة الأحد والتي حققت فيها البورصة الكويتية مكاسب بنحو 183 مليون دينار جراء عمليات شراء انتقائية.



في المقابل، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 36% جراء التوسع في عمليات البيع، وبلغت المحصلة الإجمالية 43.5 مليون دينار مقابل 31.8 مليونا في جلسة افتتاح الأسبوع، واستمر تركز السيولة حول الأسهم القيادية في مقدمتها بيت التمويل الكويتي (بيتك) بـ 7.8 ملايين دينار، تلاه «الوطني» بـ 5.6 ملايين دينار، ثم «عقارات كويت» بـ 2.4 مليون دينار، و«ايفا» بـ 2.3 مليون دينار، بالإضافة إلى سهم «اجيليتي» بـ 2.1 مليون دينار.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 15% بتداول 189 مليون سهم مقابل 164 مليون سهم أول من امس، وتصدر سهم «جياد» قائمة الأكثر تداولا بـ 15.8 مليون سهم.



وقاد سوق الأسهم الكويتي للتراجع امس 8 قطاعات تصدرها «اتصالات» بـ 1.3%، وانخفضت القيمة السعرية لأسهم 67 شركة موزعة على قطاعات السوق، في المقابل ارتفعت قيمة اسهم 37 شركة، واستقرت قيمة 14 شركة، فيما لم يجر التداول على اسهم 32 شركة.



وسجلت مؤشرات السوق خسائر جماعية بواقع 1.1% للسوق الأول بعد ان فقد 84.6 نقطة ليصل إلى 7467 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% بخسارته 8.6 نقاط ليصل إلى 5741 نقطة، كما خسر مؤشر السوق العام 63.1 نقطة تشكل 0.9% ليصل المؤشر مع نهاية جلسة امس إلى 6854 نقطة.