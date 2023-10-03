أكد وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح التزام الكويت بالاتفاقيات التي من شأنها تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.



وقال خلال افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الذي انطلق بالعاصمة الإماراتية ابوظبي إن «مشاركتنا في هذا الحدث إلى جانب قادة صناع القرار النفطي في العالم تأتي في ضوء التعليمات من القيادة السامية الرشيدة بالتوجه إلى الطاقة المتجددة والخضراء».



وأضاف أن «أبرز محاور المؤتمر والمعرض تدور حول مناقشة التحديات التي يواجهها العالم، ومنه الكويت، في مجالي الطاقة والمناخ، وما ينبغي القيام به لتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 علاوة على التحضيرات لعقد مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي في الفترة ما بين الـ 30 من نوفمبر والـ 12 من ديسمبر المقبلين».



وأعرب عن التطلع إلى مباحثات مثمرة ومناقشات قيمة للمشاركين في «أديبك 2023» لتعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.



وأكد أهمية المؤتمر والمعرض اللذين يقامان برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معا»، لاسيما أن برنامجه يعنى بأحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحول الرقمي المتعلقة بالطاقة وزوار من 164 دولة.



وتستمر فعاليات (أديبك 2023) الذي تستضيفه (أدنوك) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى الخامس من أكتوبر الجاري وينعقد قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.