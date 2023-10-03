تحت رعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، افتتح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، النسخة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبريات شركات الطاقة العالمية.



وأشاد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في تعزيز المكانة الاستراتيجية الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، واهتمامه بهذا الملف الحيوي حتى باتت الدولة واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في هذا القطاع، مشيرا إلى دور الدولة الريادي على المستوى العالمي في تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.



وأعرب الشيخ منصور آل نهيان عن تطلعاته لأن يخرج المؤتمر بالنتائج الإيجابية المرجوة التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العالمية وبما يعزز من منظومة الطاقة، ودعم الابتكارات والتقنيات الحديثة، فضلا عن التعاون البناء بين القطاعات والشراكات المختلفة التي يمكن أن تسهم في تحقيق تغييرات جذرية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتلاءم مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 كمحرك وطني جعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تعلن عن أهدافها في تحقيق الحياد المناخي، والتي تمثل علامة مميزة في مسيرة امتدت ثلاثة عقود للدولة في العمل المناخي، ورؤية استراتيجية لثلاثة عقود مقبلة.



وأكد على أهمية فعاليات المؤتمر التي تتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات بمشاركة دولية واسعة بعد نحو سبعة أسابيع.



أمين «أوپيك»



وفي تصريح له، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص، في كلمته خلال المشاركة، إن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر، مضيفا «ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار ستكون لها نتائج عكسية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «أوپيك» متفائلة بشأن الطلب على النفط.



وأكد الغيص على أن التخلي عن الوقود الأحفوري «سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم».



من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن القدرة الإنتاجية لبلاده تتجاوز 4.2 ملايين برميل يوميا من النفط وفي طريقها لإنتاج 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 وفق «رويترز».