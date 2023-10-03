دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاهزية الوزارة للتعاون والتنسيق مع شركة البترول الوطنية التي تعمل على استحداث خطة لتوفير نقاط شحن المركبات الكهربائية، وذلك لتطبيق استراتيجيتها الرامية إلى توفير نقاط شحن المركبات كخدمة إضافية في محطات الوقود التابعة للشركة ابتداء من عام 2030. وأوضحت المصادر أن الوزارة انتهت من إعداد لائحة الشواحن للمركبات الكهربائية في الكويت في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 التي تضمنت الاستراتيجيات والقواعد المنظمة والأسس والمعايير لمنظومة الشواحن للسيارات الكهربائية، إضافة إلى أسس ربط المنظومة بشبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفقا للشروط الفنية والمعايير القياسية المناسبة للظروف المناخية للكويت فيما يخص شواحن السيارات الكهربائية.



واشارت الى أن التوجه نحو توفير نقاط شحن المركبات في عدد من القطاعات والمواقع على مستوى البلاد ومنها مؤسسات حكومية وخاصة يأتي في إطار مواكبة الوزارة للتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية يهدف الى استخدام الطاقة النظيفة للنقل، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 بتحقيق بيئة معيشية مستدامة وإيجاد بيئة نظيفة أقل تلوثا بما يحافظ على البيئة وصحة المواطنين.