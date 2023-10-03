

أكدت رئيسة مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية د.ريم الفليج أهمية المشاركة في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي لدول المنظمة.



وقالت الفليج في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام أعمال المؤتمر بالدوحة إن المشاركة في هذا المؤتمر «مهمة» لاسيما في ظل ما يواجه العالم من تحديات تمس منظومة الأمن الغذائي وتأثر سلاسل الإمداد الغذائي في أوقات الكوارث والأزمات.



واعتبرت أن المؤتمر فرصة لتبادل الآراء والخبرات لتعزيز المنظومة الغذائية بالدول الأعضاء خاصة في الأوقات الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية او النزاعات، معربة عن شكرها لحكومة وشعب قطر على استضافة المؤتمر الذي يأتي في وقت تحتاج اليه عديد من الدول لتعزيز منظومتها الغذائية.



وذكرت الفليج أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات، أبرزها أهمية تعزيز البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتضافر الجهود كافة في دعم الدول التي تواجه تحديات مثل الكوارث الطبيعية.



وأشارت إلى اعتماد قرار بتعزيز التعاون البيئي في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود. وأوضحت الفليج أن المؤتمر يدعو الى تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز قدرات وتدريب المنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية وكذلك تعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية.