عاطف رمضان



قام فريق من مفتشي إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق شركة مواد غذائية في حولي لقيامها بعمليات الغش التجاري لكميات كبيرة من معلبات تحوي أصنافا ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية يتم تمديد تواريخ صلاحياتها حتى 2025.



وتمكن الفريق من ضبط الشركة المخالفة متورطة بقيامها بتخصيص أجهزة حاسوب وطابعات للاستعانة بها في طباعة «ستيكرات» تحمل تواريخ صلاحية حديثة تصل حتى 2025 ويتم وضعها علي السلع الغذائية بعد إخفاء تاريخ الصلاحية المنتهي بوضع الملصق الجديد عليه.



وقام المفتشون بتحريز السلع المغشوشة وتحرير محضر ضبط وإغلاق المنشأة التجارية.