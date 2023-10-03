أعربت جمعية المهندسين عن الأمل في القضاء على الاستهتار باستخدام الطريق الذي وصل الى قيام قائدي المركبات الثقيلة بمخالفة أنظمة وقوانين المرور وفي أكثر الأماكن ازدحاما في البلاد، مشيرة إلى تعرض جزء من جسر قيد الانشاء للانهيار جراء عدم تقيد قائد إحدى الشاحنات بارتفاع الأحمال المسموحة لشاحنته.



ودعا أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي في تصريح صحافي، إلى مزيد من التشدد في الاجراءات ومراقبة مستخدمي الطرق وخاصة الشاحنات التي لا تلتزم بمواعيد الحظر أو مواصفات الحمولات وأنواعها، مثمنا جهود الادارة العامة للمرور وأجهزة وزارة الداخلية الأخرى، مؤكدا الحاجة الى مزيد من الجهود للتصدي لهذه المخالفات.



وطالب برفع وتيرة استخدام المراقبة الالكترونية على الطرق، موضحا أنه يمكن من خلال التوسع في عمليات المراقبة رصد الكثير من المخالفات وخاصة للشاحنات وتوجيه رجال المرور المتواجدين ميدانيا على الأرض لضبط المخالفات والسيطرة عليها ومعاقبة مرتكبيها قبل حدوث المزيد من الخسائر في الممتلكات والأرواح. ونأمل التوسع بتركيب الاشارات الارشادية وخاصة في أماكن الصيانة أو التشييد على الطرقات، مشيرا الى ضرورة إلزام المقاولين بتركيب هذه اللوحات الارشادية ومن ثم ازالتها عند الانتهاء.



وشدد على ضرورة الحزم في تطبيق القانون وتطويره وتغليظ العقوبات. ونأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة إنجاز قانون المرور الجديد.