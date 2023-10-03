افتتحت مجموعة اللولو أحدث هايبر ماركت في الكويت، والذي يعد المتجر الخامس عشر في البلاد من قبل د.علي مرضي عياش العنزي بحضور يوسف علي ام ايه رئيس مجلس ادارة مجموعة اللولو ومريم اسماعيل جمعة الانصاري ومسؤولين آخرين.



وحضر حفل الافتتاح الكبير سفراء وديبلوماسيون من مختلف البلدان بما في ذلك الكويت والإمارات العربية المتحدة والهند واسبانيا وجنوب افريقيا وفيتنام وكينيا وبنغلاديش وميانمار ومالاوي واليمن وتنزانيا وكبار المسؤولين الحكوميين.



ويقع المتجر الممتد على مساحة 83000 قدم مربعة في حولي، وهو مركز تجاري رئيسي يقدم البقالة والمواد غير الغذائية والإفطار والأطعمة الطازجة المبردة ومنتجات الألبان والمجمدات والفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، ومطبخا داخليا وخدمات الأطعمة المعلبة.



علاوة على ذلك، يتم أيضا توفير مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية، والمفروشات والألعاب، والأمتعة، والمواد الموسمية للحفلات، والهواتف المحمولة والإكسسوارات، وتكنولوجيا المعلومات وإكسسواراتها، وأيضا يوجد محل بلش لمستحضرات التجميل والعطور المتميزة، كما يوجد قسم خاص للإلكترونيات لتلبية رغبات كل عميل.



كما حضر المناسبة أشرف علي إم إيه المدير التنفيذي، واديب أحمد المدير المالي لمجموعة لولو هايبر ومحمد حارس مدير لولو الكويت، وسريجيث المدير الإقليمي (لولو الكويت) ومسؤولين آخرين، وعدد كبير من الاشخاص بمختلف المجالات.