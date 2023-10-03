أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ والتدخـــل السريـــع بمحافظة حولي بعمل جولات ميدانية على تعديات أملاك الدولة والمخالفات على المحلات والأسواق.



وأكد مدير فرع بلدية حولي م.أحمد الهزيم، أن الجولات التي قام بها الفريق الرقابي بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق وتطبيق القانون.



وأكد الهزيم أن الجولات التي قام بها الفريق الرقابي على المحلات والأسواق أسفرت عن تحرير 34 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد رخصة الإعلان واستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص وإقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.