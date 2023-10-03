تفضل أمير قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فشمل برعايته حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، مساء أمس، بموقع المعرض في حديقة البدع، بحضور رئيس الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية أوزبكستـــان شوكت ميرضيائيف، ورئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، ورئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية صولوحو حسن، ورئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء الجمهورية اليمنية د. معين عبدالملك سعيد، ورئيس وزراء جمهورية رواندا د. إدوارد نجيرينتي. وألقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني كلمة قال فيها: إن احتضان قطر لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»، ينسجم مع التزاماتها في التنمية المستدامة وطنيا ودوليا، لافتا إلى أنه يشكل إضافة نوعية لمبادرات متنوعة تتبناها قطر لضمان مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لشعوب الأرض كافة.



ونوه بأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار تحقيق توازن بين حاجات قطر التنموية وحماية مواردها الطبيعية برا وبحرا وجوا وذلك تحقيقا لرؤيتها الوطنية لعام 2030 والتي تعد إحدى ركائزها تطوير رؤية بيئية شاملة تضع في مقدم أولوياتها الحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل.



وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدعوة لمزيد من الحلول والابتكارات المبدعة الصديقة للبيئة في كل مناحي الحياة والتي تتخذ نهجا واقعيا يعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة ويضمن في الوقت ذاته أمن الطاقة العادل للجميع، كما دعا إلى تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده الاحترام، احترام الإنسان لأخيه الإنسان واحترام الإنسان المستدام للبيئة والطبيعة.



وأعرب في ختام كلمته عن شكره لجميع الدول والأصدقاء الذين انضموا إلى المعرض، متمنيا أن تثمر أعماله شراكات ومشاريع تجني خيراتها الأجيال القادمة.



في سياق متصل، قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس في كلمة مماثلة، إن البشرية وجدت على مر التاريخ طرقا للتكيف والابتكار والازدهار وسط المناظر الطبيعية والمناخات المتنوعة، مشيرا الى ان البشرية تواجه تهديدا فعليا يتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري.



وشدد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة للصمود ومقاومة التغيير المناخي، داعيا إلى مشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة في المعرض لمواجهة التحديات المتنوعة والمختلفة.



من جهته، قال رئيس الرابطة الدولية لمنتجي البستنة ليوناردو كابيتانيو «نحتفل بمعلم ضخم يجمع الأمم والثقافات والأفكار بروح التعاون والتقارب بينها باسم البستنة والاستدامة ومستقبل أكثر إشراقا». واعتبر في كلمته أن المعرض الذي يستمر 179 يوما يأتي في الوقت المناسب لاستكشاف الإمكانات المذهلة للطبيعة والإبداع البشري لتحويل المناظر الطبيعية القاحلة لنظم بيئية مزدهرة ومستدامة.



وحضر الحفل الممثل الشخصي للأمير سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم، وعدد من الشيوخ والوزراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من كبار رجال الأعمال وضيوف المعرض. وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، وذلك بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكرس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد، ويستمر «إكسبو قطر 2023» لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل 3 ملايين زائر خلال هذه المدة. ويتضمن المعرض فعاليات وتظاهرات كبرى وورشات لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة. ويعمل المعرض الدولي على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة للوصول إلى استخدام متوازن للموارد لإنتاج غذاء مستدام لسكان العالم.



ممثل الأمير شارك في حفل الافتتاح



شارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وبحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.

ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله لدى وصوله إلى قطر وفي استقباله رئيس شؤون الصالات الأميرية في الديوان الأميري بدولة قطر الشيخ فهد بن محمد بن فهد آل ثاني

وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وصل إلى دولة قطر الشقيقة وذلك للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.



وكان في استقباله على أرض المطار رئيس شؤون الصالات الأميرية في الديوان الأميري بدولة قطر الشقيقة الشيخ فهد بن محمد بن فهد آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك وسفيرنا لدى دولة قطر الشقيقة خالد بدر المطيري.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله والوفد المرافق غادر متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.



وكان في وداعه على أرض المطار كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد وسفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل حمود.



يرافقه وكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.