على خلفية الحريق الذي اندلع الشهر الماضي في قاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية وأدى لعشرات القتلى والمصابين، وجهت محافظة حلب بعدم استعمال مواد قابلة للاشتعال في الصالات والمنشآت المعدة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية العامة، تفاديا لنشوب الحرائق.



وأصدر محافظ حلب حسين دياب أمس تعميما إلى كل من مجلس مدينة حلب ومجالس المدن والبلدات والبلديات وإلى الجامعات والمؤسسات والشركات والمديريات والمصارف والاتحادات والنقابات، كلف المعنيين فيها لإجراء الكشف على المنشآت والصالات المرخصة، للتأكد من اتخاذ مالكيها ومستثمريها كافة الإجراءات الكفيلة للوقاية من الحرائق، ولاسيما توافر أنظمة السلامة اللازمة لتفادي الحرائق وتزوّد الصالة بأجهزة اطفاء وعدم استخدام مواد قابلة للاشتعال في إنشائها وديكوراتها وإكسسواراتها وتوافر مآخذ مياه واكثر من مدخل ومخرج للصالة، وغيرها من أنظمة السلامة اللازمة للوقاية من الحرائق.



وقضى التعميم بإغلاق كل المنشآت والصالات غير المرخصة أو المخالفة لشروط ترخيصها لحين الترخيص أو تسوية وضعها، وفق الأصول، وتحت طائلة المساءلة في حال التقصير أو عدم المتابعة.