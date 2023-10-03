وعد مدير عام محطة توليد الزارة في حماة م.علي محمد بتحسن التغذية الكهربائية بعد صيانة مجموعتي توليد في المحطة.



وقال محمد لموقع «أثر» إن القطع التبديلية اللازمة لصيانة مجموعات المحطة وصلت، وإنه سيتم إجراء صيانة لمجموعتين، الأولى ستنجز خلال 20 يوما، والثانية خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن التوليد بعد صيانة المجموعتين المذكورتين سيولد بين 50 و60 ميغاواط إضافية، ما سيحسن من التغذية الكهربائية في حماة خصوصا وسورية عموما، منوها بأن مسألة توزيع الكهرباء تبقى من اختصاص المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.



وأضاف محمد أنه سيتم الإعلان عن صيانة المجموعة الثالثة في محطه الزارة، كونها تحتاج إلى شركات متخصصة في ذلك.



يشار إلى أن مدة التغذية الكهربائية أصبحت ساعة وصل، مقابل 5 ساعات قطع ترتبط بكمية المخصصات الذي يتغير من وقت لآخر حسب الإمكانيات المتاحة، بحسب رئيس مركز التحكم في كهرباء حماة م.بيان الجاسم لـ «أثر».