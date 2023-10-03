أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فيصل عبدالله علي الكندري، محمد دويري جيال العنزي، تهاني عبدالعزيز الدوسري، عبد الرسول عبدالله، ابتسام مطلق محمد الزامل، إبراهيم سالم إبراهيم السالم، عبدالعزيز صفدر عزيز، جيفرسون سيجوا كاران، خالد محمد غنام السهلي، حمود صالح غانم الخالدي. وحول الشروط، قال أحمد المطوع ـ مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.