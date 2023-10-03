في إطار مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لعملائه، نظم بنك الخليج ورشة عمل، على مدى يومين، لموظفيه القائمين على منصة «وايز»، المنصة الاستثمارية الرقمية الأولى في السوق الكويتي، بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم على إدارة محافظ العملاء، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية وتنمية ثرواتهم خلال الفترة الزمنية المحددة. وقال نائب مدير عام الاستثمار في بنك الخليج طارق الصالح عقب ورشة العمل إن منصة «وايز» نجحت منذ إنشائها في تحقيق أهداف العملاء، على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية. وأوضح أن المنصة تقدم خدماتها الاستشارية وإدارة المحافظ الاستثمارية وفقا لمعايير عالمية، إذ تتبع المنصة استراتيجية استثمارية مبتكرة، مما يوفر لعملاء بنك الخليج فرصا عديدة للاستثمار في الأسواق الدولية، بطريقة مرنة وسهلة وشفافة، وبأقل التكاليف، تقوم على مبدأ الاستثمار من خلال محافظ دولية متنوعة، مع تحقيق العائد المثالي المعدل حسب المخاطر على المدى الطويل.



من جانبه، قال مدير الاستثمار أحمد الفويرس إن منصة وايز هي الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية، بفضل المزايا التنافسية التي تتمتع بها، حيث تواصل تقديم حلول تلبي أهداف العملاء الاستثمارية والادخارية بكفاءة عالية، من خلال استغلال فرص استثمارية متنوعة ومختارة بعناية، تراعي التنوع الجغرافي في الأسواق المالية.



وأضاف: يتم عن طريق «وايز» بناء محافظ مصممة خصوصا للعملاء، بناء على أهدافهم المالية وآفاقهم الاستثمارية ورغباتهم في المخاطرة، من خلال توفير البدائل الاستثمارية المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات والأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء ورغبتهم، وكذلك الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يضمن للعملاء تحقيق أهدافهم الاستثمارية وتنمية ثرواتهم.



بدورها، قالت مدير الاستثمار حنان الأشوك إن منصة «وايز» تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، سواء من حيث الحد الأدنى للاستثمار، والحصول على الخدمات بتكلفة منخفضة، كما أنها تتيح للعملاء خيارات سحب الأرباح وإعادة الاستثمار.



ولفتت إلى أنه بإمكان العملاء التحكم الكامل في محافظهم الاستثمارية، وزيادة الاستثمار أو سحب محافظهم بناء على احتياجاتهم، بالإضافة إلى القدرة على متابعة أداء المحافظ في أي وقت ومن أي مكان، من خلال هواتفهم المحمولة.