بدأ موسم معاناة النازحين السوريين المشردين في عشرات المخيمات شمال سورية والمستمر لأكثر من عقد من الزمن، مع أول منخفض جوي يضرب البلاد والقادم قد يكون أعظم، بحسب تحذيرات المنظمات الإنسانية نظرا للتدهور المستمر لأوضاع تلك المخيمات المفتقرة الى أدنى مستويات السلامة والأمان، فضلا عن التغيير المناخي الذي يصاحبه تبدلات كبيرة ومدمرة أحيانا. فقد أعلن الدفاع المدني السوري المعروف بـ«الخوذ البيضاء» تضرر أكثر من 40 خيمة للمهجرين قسريا، في شمال غربي سورية، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة أمس الأول.



وأشار الدفاع المدني في منشور على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المخيمات المتضررة هي الزمار وشهرناز وبستان جمعة في محيط بلدة أرمناز غربي إدلب.



وأضاف أن الهطولات المطرية والسيول الجارفة للأتربة والحجارة تسببت في إغلاق عدة طرقات في كل من أرمناز والغزالة وقرية بياطس وكفر تخاريم وعين البيضا في ريف إدلب، وقال إن فرقه عملت على إعادة فتح هذه الطرقات.