عبدالله قنيص - أحمد خميس



في قضية جديدة وقديمة في تفاصيلها تقدم وافد مصري لمخفر الفروانية مبلغا عن سرقة حسابه البنكي من قبل مجهول. وقال المجني عليه أثناء التحقيق انه لا يستعمل اي برنامج او تطبيق، ولكن جاءه اتصال من مجهول عرّف نفسه على أنه رجل أمن، وقال له ان رصيد حسابه يتعرض للسرقة وطلب من المجني عليه بياناته البنكية للحيلولة دون ذلك، وانتهت المكالمة بتسليم «الخيط والمخيط» للمتصل، حيث أعطاه جميع بياناته والبطاقة البنكية والرقم السري، ليفاجأ بسرقة كامل رصيده البالغ 855 دينارا. من جهة اخرى، أغلق رجال أمن مخفر شرطة ميناء عبدالله سكرابا وتم التحفظ على 3 عمال بداخله للتحقيق معهم والوقوف على هوية مجهول باع لهم مقطورة كسكراب. وبحسب مصدر امني، فإن وافدا أبلغ مخفر ميناء عبدالله عن سرقة مقطورة كان يضعها في احدى الساحات بالمنطقة، مضيفا انه قام بالبحث عن المقطورة داخل سكراب ميناء عبدالله، ووجد اجزاء من المقطورة تباع بداخله. وأضاف المصدر: رافق الوافد رجال الامن الى السكراب وأرشدهم عن مكان تواجد المقطورة وسجلت قضية سرقة وأحيلت للمباحث للتحقيق.