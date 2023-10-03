عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة



احتجز مقيم بصورة غير قانونية في نظارة مخفر الفروانية على خلفية انتحاله صفة ضابط بوزارة الداخلية وحيازة فلاشر ومواد مخدرة، على أن يخضع للتحقيقات للاشتباه في ارتكابه جرائم سلب بانتحال صفة رجل أمن.



وفي التفاصيل، قال مصدر أمني لـ«الأنباء»، إن دورية أوقفت مركبة لتعرجها في الطريق العام ولدى سؤال قائدها عن هويته قال لرجل الأمن انه ضابط إلا أن رجل الأمن أصر على الاطلاع على هويته، وخلال الحديث معه تبين أنه في حالة غير طبيعية، وحينما أخرج هويته تبين انه من المقيمين بصورة غير قانونية، وعليه تم إنزاله من المركبة وإخضاعها للتفتيش ليعثر بداخلها على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي وفلاشر وكلبشة.



وذكر المصدر أن الموقوف، وهو في الثلاثينات من عمره، ستوجه له تهم انتحال صفة رجل أمن وحيازة مخدرات وأدوات غير مصرح بحملها لغير رجال الأمن.