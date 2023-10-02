شارك وفد الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب بأعمال الجمعية العمومية لمنظمة مهارات العالمية ممثلا عن الكويت بمدينة دبلن عاصمة ايرلندا، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الماضي.



وكان الوفد برئاسة نائب المدير العام لقطاع التدريب م.جلال الطبطبائي الممثل الرسمي للكويت بالمنظمة وعضوية م.عبدالعزيز الظفيري مدير إدارة تنسيق التدريب الممثل الفني للكويت.



وقد ناقشت الجمعية العمومية وبحضور الممثلين الرسميين والممثلين الفنيين لـ 62 دولة العديد من المواضيع، ومن أبرزها التقرير السنوي للمنظمه والمسابقة العالمية للمهارات، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا العام المقبل، والمهارات التي ستقام المسابقات عليها والتقارير الفنية والمالية للسنتين السابقتين والتصويت على الدولة المستضيفة أعمال الجمعية العمومية القادمة التي فازت بها كرواتيا، كما قدم ممثلو القارات تقاريرهم عن أعمال القارات والمسابقات التي تقام بها.



كما حضر الوفد الكويتي أعمال اللجنة الإستراتيجية للمنظمة واللجنة الفنية للمنظمة.



الجدير بالذكر أن المسابقة الآسيوية للمهارات ستكون بدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل.