يحيى حميدان



يرفع نادي الكويت شعار الفوز ولا شيء سواه عندما يستضيف مساء اليوم منافسه الوحدات الأردني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



ويلعب في المجموعة نفسها أهلي حلب السوري مع الكهرباء العراقي على ملعب الملك عبدالعزيز في مدينة مكة المكرمة بالسعودية.



ويتصدر الوحدات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتشارك «الأبيض» والكهرباء في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة، فيما يحتل أهلي حلب المركز الرابع والأخير برصيد خال من النقاط.



ويدرك الفريق الكويتاوي المدعوم بالأرض والجمهور اليوم أنه لا مجال للتفريط في أي نقطة في لقاء المتصدر الوحدات كي لا تتعقد مهمته في التأهل للدور نصف النهائي عن منطقة غرب آسيا.



ويغيب عن صفوف «الأبيض» مجموعة من اللاعبين مثل البحريني محمد مرهون للإصابة، بالإضافة الى الحارسين عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي، واللاعبين يوسف ناصر وإبراهيم كميل والمغربي مهدي برحمة للإيقاف أو للإصابة.



وفي الجهة المقابلة، وصل الوحدات للبلاد صباح أول من أمس الأحد وخاض حصتين تدريبيتين بقيادة مدربه العماني رشيد جابر.



وسبق للكويت والوحدات أن التقيا 6 مرات سابقا وفاز «الأبيض» في 3 مناسبات وتعادلا مرتين وخسر الفريق الكويتاوي مرة وحيدة.



الى ذلك، أكد مدرب «الأبيض» الصربي بوريس بونياك، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أمس، أن مباراة اليوم أمام الوحدات لن تكون سهلة وذلك لامتلاك الفريقين خبرة واسعة في البطولات الخارجية. وأضاف أن «الأبيض» جاهز للمباراة بعدما استعددنا بجدية ولدينا الثقة في أنفسنا لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي تطلعاتنا.



وعن ضغط المباريات والسفر من بداية الموسم، قال بونياك ان هذا الأمر طبيعي لفريق كبير بحجم الكويت الذي لديه القدرة على تجاوز هذه الظروف.



بدوره، أفاد مدرب الوحدات العُماني رشيد جابر بأن استعدادات فريقه للمباراة كانت مرضية بالنسبة له وهي مواجهة مهمة ولن تكون سهلة.



وبين أنه يأمل تحقيق نتيجة إيجابية على حساب الكويت بعد الفوز في الجولة الأولى على أهلي حلب السوري 2-0.