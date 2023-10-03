نظم البنك الأهلي الكويتي بطولة البادل السنوية لموظفيه، ضمن التزامه بتعزيز رفاهيتهم، وزيادة التعاون بين أعضاء فريق العمل لديه، والمساهمة في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، حيث أقيمت البطولة في أكاديمية «Ocean Padel» بمشاركة 16 فريقا من الموظفين.



وبهذه المناسبة، أعربت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش، عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث، قائلة إن البنك ملتزم بالاستثمار في صحة موظفيه من خلال توفير بيئة عمل داعمة لهم على جميع المستويات، لافتة إلى أن بطولة البادل تعد شهادة على تفاني البنك في تعزيز أسلوب الحياة الصحي لديهم، وبناء علاقات قوية بين أعضاء فريق العمل لديه.



وشددت الأربش على الفوائد التي تعود بها مثل هذه الفعاليات على الموظفين والبنك، مشيرة إلى أن المشاركة في الأنشطة الرياضية لا تعزز اللياقة البدنية فحسب، بل تعزز أيضا الصحة العقلية، وترفع إنتاجية الموظفين، ومنوهة إلى أن البنك الأهلي الكويتي يدرك التأثير الإيجابي للرياضة على الرضا الوظيفي العام والاحتفاظ بالموظفين، ما يؤدي في النهاية إلى تطوير أعمال البنك.



وشهدت البطولة منافسة كبيرة، حيث أظهر كل فريق مهاراته وإصراره وروحه الرياضية العالية، وقد أظهر المشاركون حرصا على العمل الجماعي فيما بينهم، ما خلق أجواء مفعمة بالحيوية، وسط استمتاع الجمهور بالمنافسة الكبيرة والمهارات العالية للاعبين المشاركين. وفي نهاية البطولة حصل أصحاب المركزين الأول والثاني على جوائز نقدية قيمة.