مبارك الخالدي



سقط العربي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه النجمة اللبناني في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العربي الى 4 نقاط، وتحصل النجمة على نقطته الأولى.



في الشوط الاول تبادل الفريقان الخطورة بفرصتين، كانت الاولى للنجمة من كرة طولية انفرد على اثرها ديمتري بيلونو لكن الحارس أحمد دشتي تصدى للمحاولة ببراعة وأبعد الكرة الى ركنية 16.



ورد بدر طارق من كرة ثابتة سددها بقوة من وسط الملعب ارتدت من القائم الايسر للحارس علي السبع 23. وعانى الاخضر الارهاق البدني في الربع ساعة الأخير الذي شهد محاولات للنجمة.



وفي الشوط الثاني تحسن أداء العربي نسبيا، وكان ممادو ثيام قريبا من التسجيل لكن الحارس السبع كان بالمرصاد لإبعاد



الكرة 56.



وأجرى مدرب الاخضر توماس برداريش تبديلات هجومية طمعا في نتيجة المباراة، لكن التعادل ظل سيد الموقف حتى النهاية.