القاهرة - خديجة حمودة



أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة «تلبية لنداء الشعب المصري».



وقال خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته امس بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أنا بكلمكم وبكلم كل مصري ومصرية، من فضلكم والله هيسعدني جدا ويشرفني جدا إن نسب المشاركة من كل المصريين اللي هم لهم حق الانتخاب إنهم ينزلوا حتى والله لو لم يختاروني، وأنا عاوزكم تظهروا للعالم كله إن هنا في دولة، وهنا في ناس، وهنا في إرادة، إرادة الناس مش إرادة حاكم، إرادة الناس هي اللي هتجيب الحاكم».



وتابع الرئيس السيسي: «لما الناس تشوف في العالم كله إن المصريين نزلوا أيا كانت النتيجة هتسعدنا كلنا لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا».



وقال: «بنقعد ساعات كتير جدا في أمور كتير.. مش كتير على مصر إن الناس كلها تشجع بعضها وتنزل.. واختاروا ما شئتم.. اللي بيختار ربنا.. واللي هيأمر بيه هيكون.. وأنا والله راضي».



وفي السياق، طالب آلاف المصريين أمس الرئيس السيسي، بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر.



وتوافد آلاف من المصريين في حافلات نحو الميادين في القاهرة حيث وضعت منصات، بينما رفعت لافتات كتب عليها«نعم للاستقرار» وعلقت صور كبيرة للرئيس السيسي حتى على مراكب التنزه الصغيرة في النيل.



وقال أحد المشاركين في هذه التظاهرات، حسن عفيفي، وهو مدرس وصل في حافلة مع تلاميذه «خرجنا جميعا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعاته الكبرى، ليس هناك من هو أفضل منه لمستقبل البلد».

مشروع قومي لمصر يتم وفق معايير صارمة جداً تنعكس إيجابياً على صحة المواطنين

السيسي: الانتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج «مشتقات البلازما» في 2026



القاهرة - خديجة حمودة



كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية، للانتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج «مشتقات البلازما» في عام 2026، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم بشكل إيجابي في تحسين الصحة العامة للمواطنين.



جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي، خلال كلمة وزير الصحة والسكان د. خالد عبدالغفار، بجلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، امس.



وقال الرئيس السيسي: «لقد حاولنا سابقا إنشاء هذا المصنع وطلبنا مساعدة الشركات العالمية المتخصصة للتعاون معنا، وتواصلنا مع كل الجهات المعنية بهذا الشأن ليخرج المشروع وفق الأسس والمعايير الدولية، ولم يحدث ذلك، وجاءت جائحة كورونا بتأثيراتها على العالم وأحدثت تغييرات، وكانت فرصة لبدء التفكير في تشكيل خريطة عالمية جديدة يتم التعاون فيها مع مصر، وتم الاتفاق مع شركة عالمية ليدخل المصنع مرحلة التشغيل في 2026.



وأضاف ان مشروع مشتقات البلازما هو مشروع قومي لمصر يتم وفق معايير صارمة جدا تنعكس إيجابيا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع يتم وفق المعايير الدولية المتقدمة ويتم اعتماده من شركة إسبانية متخصصة تحت إشراف دقيق وصارم.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه عندما تولى مسؤولية وزارة الدفاع فكر في مشروع «مشتقات البلازما» والدولة المصرية كانت قد فكرت في هذا المشروع سابقا ولم تنجح، وطوال الفترة الماضية نتحدث في مجلس الوزراء وأقول لهم ضعوا الهدف وكونوا مصرين حتى تحقيقه.



وأضاف: أنه منذ عام 2012 ونحاول أن نخرج بهذا المشروع إلى النور، وآنذاك كل الشركات العالمية التي لها اسم بهذا المجال لم تتعاون معنا، ونحن واصلنا الاتصال بكل الجهات وبذل كل الجهد لتنفيذ هذا المشروع على أسس، وتكون لنا شراكة مع الشركة العالمية لتكون هناك مصداقية كاملة.



وتابع: انه حتى 2019-2020 لم نتمكن من تنفيذ المشروع، إلى أن جاءت كورونا بتأثيراتها وأحدثت تغييرا في الفكر العالمي لهذا الموضوع فكانت الفرصة متاحة، فعندما تجد تغييرات عالمية تحدث أمامك لا تترك فرصة الاستفادة منها، ووجدنا الناس تفكر في تشكيل خريطة مختلفة وكانوا مستعدين للتعاون مع مصر، وتم الاتفاق وكنا نريد الانتهاء من «مصنع البلازما» في 2024-2025، ولكن سيتم الانتهاء منه في آخر 2026.



واستطرد: «هذا الموضوع اعتبرته جزءا من تصحيح العادات للمصريين لو استطعنا جعله مشروعا قوميا لإنتاج البلازما، لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات واستمرارها صارمة للغاية.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المواطن الذي يتبرع بالبلازما سيحصل على دخل من فكرة التبرع بالبلازما، إضافة إلى تحسين صحة المواطن، وأن التبرع يساعدنا في الحصول على «الألبومين» والعناصر الأخرى التي تنتجها البلازما وتكون «صناعة مصرية».



وأكد أن مصر بحاجة إلى 3.1 تريليونات جنيه للمواطنين متوسطي الدخل وليس الدول مرتفعة الدخل، وأن مصر لديها 105 ملايين مواطن، لذلك تحتاج من 3 إلى 5 تريليونات جنيه، مؤكدا ضرورة العمل الدائم حتى تستطيع الحكومة الحصول على ما تحتاجه لتلك التكلفة.



وأوضح الرئيس السيسي أن الهدف من مؤتمر «حكاية وطن» وغيره من المؤتمرات هو توعية الجمهور بهذه الأمراض وخطورتها، وكذلك تفادي الأذى النفسي والجسدي للجميع.



وقال الرئيس السيسي «يجب أن يعلم الناس لماذا نحن حريصون على أن يكون لدينا صناديق تجمع الأموال مثل صندوق تحيا مصر وصندوق هيئة قناة السويس واستثمار تلك الأموال والاستفادة من عوائدها»، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر يقوم بدور كبير جدا، ولا نتحدث عنه كثيرا، لافتا إلى أن الرقابة على الصناديق ومنها تحيا مصر تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية إضافة إلى الأجهزة الرقابية الأخرى.