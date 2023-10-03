عبدالكريم العبدالله

تمكنت ادارة تفتيش الادوية التابعة لوزارة الصحة بالتنسيق وبالمشاركة مع كل من ادارة التراخيص الصحية ومباحث شؤون الهجرة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة من ضبط مركز طبي مشهور بمنطقة السالمية يضم «حضانة اطفال» غير مرخصة تقع في سرداب المركز الطبي، وهي مخالفة للنشاط المذكور بالترخيص الصادر للمركز، وتم اغلاق المركز من قبل مفتشي وزارة التجارة.

وتبين أيضا وجود عدد من المخازن السرية غير المرخصة والتي يتم فيها تخزين ادوية ومستحضرات تجميلية بغرض البيع للجمهور ومن ضمنها تخزين ادوية في دورة مياه، حيث تم ضبط وسحب جميع الادوية والمواد الطبية، والتي يعد تخزينها غير مستوف لاشتراطات التخزين والنظافة العامة، فضلا عن عدم حصول المركز المذكور على موافقة حيازة للأدوية صادرة عن وزارة الصحة.



وتم أيضا ضبط عدد من الموظفين المزاولين لمهنة الطب والمهن الفنية المساعدة غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، كما تم تحرير محاضر مخالفات بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.



ويأتي هذا حرصا من وزارة الصحة ممثلة في ادارة تفتيش الأدوية برئاسة د.ريم العيسى على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وعلى الاستمرار بمتابعة ومراقبة تداول الادوية والمواد الصحية، والتأكد من وصول الادوية ذات الكفاءة والجودة والتخزين المستوفي للاشتراطات اللازمة الى المرضى والمستهلكين، وحرصا على تطبيق احكام الرقابة على مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الادوية في القطاع الأهلي بالكويت وتفعيل القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الادوية والقرارات الوزارية المنظمة له.