بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن بدء استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/10/8 إعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 2023 الصادر بإضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.

شروط التقديم لدعم العمالة:

1- الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة ( وزارة التجارة ).

2- التسجيل في "التأمينات" بالباب الخامس ( صاحب عمل ) .

خطوات التقديم:

1-فتح ملف بإدارة عمل الفروانية.

2- إصدار إشعار تسجيل عمالة وطنية إلكترونياً عبر خدمة أسهل أو تطبيق سهل "أعمال".

3- التقديم لطلب صرف دعم العمالة من خلال الدخول كشركة في نظام دعم العمالة في الموقع الالكتروني للهيئة.