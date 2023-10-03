عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة مجلس أقسام أمراض الجلدية بوزارة الصحة د.أطلال اللافي، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للأمراض الجلدية لدى الأطفال خـلال الـفترة مـن 4 إلـى 6 أكتوبر 2023 فـي فندق جراند حياة، تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، و ينظمه مجلس أقسام الجلدية بالتعاون مع الجمعية الدولية للأمراض الجلدية لدى الأطفال ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وذكرت في تصريح صحافي أن المؤتمر يضم مشاركة الـعديـد مـن الأطـــباء والاســـتشاريـــين مـــن دولـــة الـــكويـــت ودول مجـــلس الــــــتعاون الخــــــليجي ودول أوروبــــــا والأمريكتين وكــــندا فــــضلا عــــن مــــشاركــــة زمــــلاء مــــن الــــهند وماليزيا ممن يحملون شهادات التخصص الدقيق في الأمراض الجلدية لدى الأطفال .



وافادت بأن هـذا المؤتـمر يأتي لتسليط الـضوء عـلى كـل مـا هـو جـديـد وآخـــر الاكـــتشافـــات الـــعلمية في علم الأمـــراض الجـــلديـــة لدى الأطفال وأحدث سبل التشخيص والعلاج كما أن هذا المؤتـمر يـمثل فـرصـة حـقيقية لـتبادل الـخبرات الـعلمية بـما يؤدي إلـى رفـع مسـتوى جـودة الخـدمـة المـقدمـة لمرضى الأطفال ممن يعانون من مشاكل جلدية.

ونوهت الى أن عـقد مـثل هـذه المـلتقيات الـعلمية يـأتـي ضـمن سـياسـة وإسـتراتـيجية وزارة الـصحة لـلنهوض بـالخـدمـات الـطبية المحـلية لـتواكـب مـثيلاتـها فـي دول الـعالـم المـتقدم حــــيث تــــتيح هــــذه اللقاءات مــــع الأطــــباء المــــتميزيــــن فــــي مــجالــهم عــالمــيا فــرصــة الــتعرف عــلى الــتجارب والــخبرات في هذا المجال الدقيق في تخصص الأمراض الجلدية وهو تخصص أمراض الجلد لدى الاطفال.



واستعرضت د.اللافي أهم إنـــجازات أقـــسام الأمـــراض الجـــلديـــة في مجال التخصص الدقيق والعيادات التخصصية في أمراض الجلد لدى الأطفال، حيث أنشأت أول عيادة في العام 1992 في قسم الجلدية التابع لمستشفى الصباح، تلاها تطورًا في الخدمات الطبية وأعداد العيادات التخصصية في مناظرة الأمراض الوراثية الجلدية والفقاعية والوحمات الدموية والأمراض المستعصية لدى الأطفال في مختلف أقسام الجلدية بإشراف أطباء حاصلين على شهادة الزمالة الإكلينيكية في تخصص الأمراض الجلدية لدى الأطفال عـــــبر المؤســـــسات الـــــعلاجـــــية الــتابــعة لــوزارة الــصحة في مركز أسعد الحمد ومركز عبدالكريم السعيد ومستشفى جابر الأحمد , فــضلا عــن الخــدمــات المــقدمــة فــي مـجال الـتشخيص بـأحـدث الـتقنيات والخـدمـات الـعلاجـية, ســــواء بــــتوفــــير أحــــدث الأدويــــة المــــصرح بــــها عــــالمــــيا, أو الـــعلاج بـــالأجهـــزة الحـــديـــثة كـــالـــليزر والـــعلاج الـــضوئـــي في جميع أقسام الامراض الجلدية، وخلق قنوات للتواصل مع المراكز العالمية الرائدة في تشخيص وعلاج أمراض الجلد لدى الاطفال.