أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الفيزياء، اليوم الثلاثاء، فوز العلماء الفرنسي بيار أغوستيني والمجري- النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية- السويدية آن لويلييه، بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.



وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة منحوا الجائزة تقديرا «لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية في الـ «أتوثانية» وهو (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة».



وتصدر الجائزة، التي تم رفع قيمتها هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار)، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.