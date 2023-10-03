استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، المستشار د.عادل بورسلي، الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الاميري الشيخ خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.