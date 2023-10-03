وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، قال في مقدمته إنه، في ضوء الفصل الثالث من قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99 ) لسنة 2015 والمتضمن ادارة شئون البيئة في دولة الكويت واختصاصات المجلس الأعلى للبيئة.

‏ ونظراً لأهمية المجلس الأعلى للبيئة‏، وحرصا منا على حماية القواعد والأسس والسياسية العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبيئة والتأكيد على تطبيقها وعلى وجود خطة عمل سنوية للهيئة العامة للبيئة مع ضمان سير عملها وفقاً للدستور واللوائح المنظمة له.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- آخر قرار تشكيل للمجلس الأعلى للبيئة، وموعد انتهاءه، وفي حال انتهاءه، يرجى بيان أسباب عدم تشكيل المجلس الأعلى للبيئة حتى الآن.

2- ما هي الجهة المسئولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله؟

3- تنص المادة ( 4 ) من قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 2015 بأن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، لذا يرجى بيان أسباب تشكيل المجلس الأعلى للبيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

4- هل هناك تفويض لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار؟

إذا كانت الإجابة بــ "نعم" يرجي تزويدي به مع بيان الموقف القانوني للتفويض في كامل الاختصاصات.

5- بيان موقف المجلس الأعلى للبيئة من الفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات خلال الخمس سنوات الاخيرة.

6- بيان مبادئ وقواعد وأسس السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة.



7- بيان خطة العمل السنوية للهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ 1/1/2023 والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة، وبيان ما تم إنجازه منها.

8- صورة ضوئية من قرار تكليف مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة.

9- صورة ضوئية من مرسوم تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشئون الرقابة البيئية في الهيئة، وموعد انتهاءه.

10- ما هي الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف، وما هي مدة التكليف؟

11- ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالأصالة؟

12- ما تم صرفه لمدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف منذ تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال من رواتب أو مكافآت أو علاوات أو بدلات أو غيرها من مبالغ تحت أي بند أو سند والدليل على ذلك.

13- مدة خدمة مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف وعمرها حتى تاريخ ورود السؤال، وهل بلغت السن التقاعدي للوظيفة القيادية؟ وهل انتهى مرسوم تعيينها كنائب مدير عام الهيئة؟ في حال الإجابة بـ "نعم" يرجى بيان اسباب استمرار تكليفها بهذا المنصب، ومدى قانونية ذلك.

14- صورة ضوئية من قرارات الهيكل التنظيمي المعتمد والاختصاصات التفصيلية للهيئة العامة للبيئة.



15- هل تم مخاطبة ديوان الخدمة المدينة لإجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي أو تعديلات في الاختصاصات التفصيلية للوحدات التنظيمية مند تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بــ "نعم" يرجي تزويدي بتلك المخاطبات.

16- ما هي الإجراءات المتخذة من قبل إدارة التطوير الإداري والتدريب ورأيها في تعديل الهيكل التنظيمي؟ وهل تم أخذ الموافقات اللازمة من مجلس إدارة الهيئة قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بـ “نعم" يرجى تزويدي بتلك الموافقات، وإذا كانت الاجابة بــ "لا" يرجى بيان أسباب ذلك.

17- صورة ضوئية من كافة الردود الواردة للهيئة من ديوان الخدمة المدنية بشأن التعديل على الهيكل التنظيمي أو الاختصاصات التفصيلية للهيئة.

18- ما هي التجارب والتحاليل والأبحاث التي تم إجرائها بالمختبرات للكشف عن ملوثات البيئة؟ وهل تتم بشكل دوري؟ وما هي نتائجها؟