عبدالكريم أحمد

قام 47 قاضيا جديدا صباح اليوم بأداء اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي وبحضور رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان.

يأتي ذلك بعد نقل هؤلاء من النيابة العامة للعمل كقضاة في المحكمة الكلية وفقا للمرسومين 179 لسنة 2023 و180 لسنة 2023 الصادرين في 10 سبتمبر الماضي.

والقضاة الجدد هم:

يوسف طلال يوسف آل بن علي - قاض من الدرجة الثانية

عبد الرحمن بدر عبد الرحمن زيد المنيفي - قاض من الدرجة الثالثة

طلال سمير أحمد عبد العزيز الفيلج - قاض من الدرجة الثالثة

إبراهيم عبدالناصر علي إبراهيم خريبط - قاض من الدرجة الثالثة

عبد الله بدر غصاب محمد الزمانان - قاض من الدرجة الثالثة

مشاري فلاح عبد الله المشاري الكليب - قاض من الدرجة الثالثة

أحمد ناصر أحمد العجيري - قاض من الدرجة الثالثة

خالد عبدالله خالد الوزان - قاض من الدرجة الثالثة

خالد وليد عبدالمحسن الرويح - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالعزيز عيسى محمد المطيري - قاض من الدرجة الثالثة

عبد العزيز سعد صالح الصقعبي - قاض من الدرجة الثالثة

مبارك جمال مبارك العنيزي - قاض من الدرجة الثالثة

حسن محمد أحمد الرامزي - قاض من الدرجة الثالثة

شملان علي باتل الماطر الرشيدي - قاض من الدرجة الثالثة

مبارك مفلح مطلق سيف العازمي - قاض من الدرجة الثالثة

خالد أحمد إدريس الزامل - قاض من الدرجة الثالثة

ناصر جابر عبد الله الفهد - قاض من الدرجة الثالثة

عبد العزيز بدر عبد العزيز الجريوي - قاض من الدرجة الثالثة

غازي خالد سليمان بورسلي - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالعزيز عادل أحمد الدوسري - قاض من الدرجة الثالثة

أحمد بدر ناصر الحوطي - قاض من الدرجة الثالثة

أنس أنور إبراهيم العنجري - قاض من الدرجة الثالثة

راشد محسن محمد العجمي - قاض من الدرجة الثالثة

أحمد سليمان محمد الصلال - قاض من الدرجة الثالثة

عبد اللطيف وائل عبداللطيف الرويشد - قاض من الدرجة الثالثة

محمد فهاد ناصر العجمي - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالعزيز طارق سعيد بن سلامة - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالله أحمد عبدالله الحربي - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالرحمن سلطان ماجد بوجروة - قاض من الدرجة الثالثة

حمود محمد حمود العتيبي - قاض من الدرجة الثالثة

راشد خالد حسين الفيلكاوي - قاض من الدرجة الثالثة

صالح ناصر عبدالله الهاجري - قاض من الدرجة الثالثة

خالد بدر راشد الصنيدح - قاض من الدرجة الثالثة

حمد ناصر إبراهيم التورة - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالرحمن محمد قويعان المطيري - قاض من الدرجة الثالثة

فيصل سالم عوض خضير - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالله حامد عبدالعزيز الحميميدي - قاض من الدرجة الثالثة

أحمد جاسم عبداللطيف حمادة - قاض من الدرجة الثالثة

حمد نايف محمد المطيرات - قاض من الدرجة الثالثة

سامي وليد عبدالله بوشهري - قاض من الدرجة الثالثة

محمود فؤاد محمود الربيعة - قاض من الدرجة الثالثة

خالد خليل إبراهيم العتيبي - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالرحمن سعود عبدالعزيز الهويدي - قاض من الدرجة الثالثة

عثمان حسن عثمان القعود - قاض من الدرجة الثالثة

حمد إبداح حمد العجمي - قاض من الدرجة الثالثة

محمد أحمد سيد الرفاعي - قاض من الدرجة الثالثة

غازي فيصل غازي المطيري - قاض من الدرجة الثالثة