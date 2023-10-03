هنأت وكيلة وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم المقبولين في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للتخصصات الطبية (طب بشري) في استراليا للعام الجامعي 2024/2023، هذا ودعت الملحم الطلبة المقبولين إلى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة، والالتزام بالحضور في الوقت المحدد، لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث.

كما أشارت الملحم إلى انتهاء الحملة الإلكترونية التوعوية الإرشادية #وجهني لوزارة التعليم العالي مع إعلان نتائج خطة الشواغر، والتي استمرت قرابة 4 شهور أطلقتها الوزارة عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية لتوعيتهم وإرشادهم وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثة.

وفي الختام حثت لمياء الملحم جميع الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي للعام 2024/2023 على المثابرة والجد والاجتهاد، وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم في مقار الابتعاث، مثمنة بالوقت ذاته جهود جميع العاملين بوزارة التعليم العالي ومكاتبها الثقافية والقائمين على حملة #وجهني، وشاكرة تفاعل جميع الطلبة وأولياء أمورهم مع حملة الوزارة، مؤكدة استمرارها في السنوات القادمة حتى تعم الفائدة على جميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الابتعاث الخارجي لوزارة التعليم العالي.