أصدر نادي الاتحاد السعودي بيانا رسميا بشأن إلغاء مباراته أمام نادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء أول من أمس، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وذكر الاتحاد، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): «يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب».



وأضاف: «ووفقا لذلك، غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح».



وأتم: «في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم».



وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن ستتم إحالة الأمر للجان المختصة.



وذكرت مصادر أن سبب الأزمة هو وجود تمثال لقاسم سليماني، المسؤول البارز الراحل في الحرس الثوري الإيراني داخل ملعب المباراة، وهذا يعتبر فعلا غير رياضي.



وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه. وذكرت محطة الإخبارية السعودية أن بعثة الاتحاد «توجهت إلى المطار للعودة إلى السعودية»، ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق لملعب المباراة وآخر لوصول البعثة إلى السعودية.



كما نشر نادي الاتحاد صورا للفريق وعلق عليها بأنه في طريقه للعودة إلى جدة.



وحظي موقف نادي الاتحاد بتأييد كبير من نجوم المجتمع وكرة القدم ومنهم نجم المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة الذي علق بـ «تحية وتقدير» لموقف بطل السعودية.



وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي للعبة اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.



وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر الماضي.