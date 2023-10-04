تخوض أندية مان سيتي حامل اللقب وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي اختبارات صعبة الأربعاء خارج قواعدها، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



ويحل «السيتي» ضيفا على لايبزيغ الالماني ضمن منافسات المجموعة السابعة، وبرشلونة ضيفا على بورتو البرتغالي في الثامنة، فيما سيزور سان جرمان ملعب «سانت جيمس بارك» لمواجهة مضيفه نيوكاسل الانجليزي ضمن المجموعة السادسة، ويحط ميلان الرحال بملعب «سيغنال سيدونا بارك» في دورتموند لمقابلة بوروسيا الألماني.



ويعود مان سيتي الى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الاولى في تاريخه الموسم الماضي بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل 0-1 في كأس الرابطة المحلية الأربعاء الماضي عندما خرج خالي الوفاض، ثم أمام ولفرهامبتون 1-2 في الدوري عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية.



والتقى الفريقان الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي، ففرض لايبزيغ التعادل على ارضه 1-1 ذهابا قبل أن يمنى بهزيمة مذلة بسباعية نظيفة إيابا في مان، بينها خماسية للمهاجم الدولي الهولندي إرلينغ هالاند الذي استبدل في الدقيقة 63.



وهي المرة الثالثة تواليا يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية العريقة، حيث تبادلا الفوز عام 2021 (6-3 لسيتي و2-1 للايبزيغ).



ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.



وفي المجموعة ذاتها يلتقي الجريحان النجم الأحمر بلغراد الصربي مع يونغ بويز السويسري.



ويخوض برشلونة اختبارا حقيقيا عندما يحل ضيفا على بورتو في قمة كبيرة على صدارة المجموعة.



ويسعى كل من الفريقين الى فوزه الثاني تواليا، لكنهما يدخلان المواجهة بمعنويات متباينة، فالنادي الكاتالوني استعادة نغمة الانتصارات بفوز صعب على اشبيلية 1-0 في «الليغا»، فيما خسر بورتو امام غريمه التقليدي بنفيكا بالنتيجة ذاتها.



ويعاني برشلونة من غياب نجم خط وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ المصاب وانضم اليه الجناح البرازيلي رافينيا، لكنه يملك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في مقدمتهم نجماه الواعدان غافي ولامين جمال والوافدان البرتغاليان على سبيل الاعارة جواو فيليكس وجواو كانسيلو الى جانب الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وفي المجموعة ذاتها، يلعب أنتويرب البلجيكي مع شاختار دانيتسك الأوكراني.



وفي المجموعة السادسة، تنتظر باريس سان جرمان رحلة محفوفة بالمخاطر الى نيوكاسل المتألق في الآونة الاخيرة بأربعة انتصارات في خمس مواجهات في مختلف المسابقات دون خسارة.



كما يسعى بوروسيا دورتموند الى استغلال عاملي الارض والجمهور لتعويض خسارته امام سان جرمان 0-2 في الجولة الاولى، وذلك عند استضافة ميلان العريق.



وفي الخامسة، يلعب أتلتيكو مدريد الإسباني مع فينورد الهولندي، وسلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي.