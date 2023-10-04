يعود اليوم الأهلي إلى ملعب ستاد القاهرة ليستكمل مسيرة بطولة كأس مصر، وذلك عندما يواجه فريق إنبي في السابعة مساء بتوقيت الكويت في نصف نهائي نسخة العام الماضي، إذ يسعى الأهلي لمواصلة انطلاقته المميزة في الموسم الحالي والتي بدأها بالفوز على المصري في الدوري برباعية نظيفة، وعلى سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32 من دوري أبطال افريقيا بسبعة أهداف في مجموع المباراتين، بينما يأمل الفريق البترولي في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارته أمام الداخلية وتعادله سلبيا مع طلائع الجيش في أول جولتين من دوري «النيل».



جدير بالذكر أن الفريقين قد التقيا 4 مرات في الكأس، حقق خلالها الأهلي 3 انتصارات، بينما فاز إنبي مرة وحيدة.



من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر مواليد 2005 و2008، حيث تم إسناد مهمة الإدارة الفنية لمنتخب 2005 إلى وائل رياض «شيتوس» نجم الأهلي السابق يعاونه كل من علاء عبده مدرب عام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وعادل محفوظ مدير إداري، فيما تم إسناد مهمة منتخب مواليد 2008 إلى النجم الكبير أحمد الكاس نجم الزمالك والأولمبي السابق، يعاونه عادل مصطفى مدرب عام وأحمد فوزي مدرب حراس مرمى.