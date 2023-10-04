أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم تمديد تعاقده مع المدافع جيريمي فريمبونغ حتى يونيو 2028.



وقال فريمبونغ: «حدث الكثير منذ ذلك الوقت، لقد مررنا بأشياء رائعة وتطورنا باستمرار كفريق. هو أمر رائع أن أكون جزءا من هذا الفريق».



وقال المدير الإداري لشؤون الكرة بالنادي سيمون رولفس: «فريمبونغ لم يتطور فقط ليصبح رمزا ذي شعبية كبيرة بفريقنا في الأعوام الأخيرة. في الوقت الحالي هو واحد من أفضل اللاعبين في البوندسليغا (الدوري الألماني) في مركزه».



وكان من المفترض أن ينتهي عقد فريمبونغ مع ليفركوزن صيف عام 2025، لكن اللاعب سيستمر ضمن صفوف الفريق حتى 2028 بعد تمديد التعاقد.