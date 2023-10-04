سجل تشلسي هدفين في 82 ثانية حسم بهما ديربي جنوب غرب لندن أمام مضيفه فولام 2-0 في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وعاد تشلسي إلى سكة الانتصارات بعد أكثر من شهر لم يذق خلاله طعم الانتصار في «البريمييرليغ»، وفوزه الأخير الذي حققه على لوتون 3-0 في المرحلة الثالثة في 25 أغسطس، كما استعاد «البلوز» نجاعتهم الهجومية ودكوا شباك منافسهم بهدفين بعدما غابوا عن التهديف في مبارياتهم الثلاث الأخيرة في الدوري، حيث خسروا أمام نوتنغهام فوريست وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها 0-1 وتعادلوا سلبا مع بورنموث.



وتقدم تشلسي الذي حقق فوزه الثاني فقط هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم، للمركز الـ 11 برصيد 8 نقاط متساويا مع نوتنغهام وفولام في المركزين الـ 12 والـ 13 تواليا.



وحسم تشلسي ديربي جنوب غرب لندن بهدفين في أقل من دقيقتين تناوب على تسجيلهما الأوكراني ميخايلو مودريك (18) والألباني أرماندو بروخا (20).



إلى ذلك، سيغيب ظهير تشلسي بن تشيلويل لمدة شهرين على الأقل، ويمكن أن تطول المدة اعتمادا على كيفية سير برنامج إعادة التأهيل، بسبب تأكد معاناته من إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها في اللحظات الأخيرة من فوز تشلسي على نظيره برايتون الأربعاء الماضي.



إسبانيا



قلب لاس بالماس تأخره بهدف أمام ضيفه سلتا فيغو إلى فوز مثير 2-1 في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني. الفوز رفع رصيد لاس بالماس إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر، وظل سلتا فيغو في المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط.



إيطاليا



فاز فيورنتينا على كالياري متذيل الترتيب 3-0 في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.



وسجل ثلاثية «الفيولا» كل من الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (3) ومدافع كالياري ألبرتو دوسينا بالخطأ في مرمى فريقه (21) والانغولي مبالا نزولا (90+4).



وفاز مونتسا على مضيفه ساسوولو بهدف نظيف سجله المهاجم الشاب الإيطالي لورنتسو كولومبو (66). وتعادل تورينو مع ضيفه فيرونا سلبا.