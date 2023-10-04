القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.



وقدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من القوات المسلحة بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، موجها التحية لأرواح الشهداء، والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن وصون مقدساته.



كما وضع الرئيس، يرافقه كل من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وعزفت الموسيقات العسكرية «سلام الشهيد»، في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار.



كما وضع الرئيس، إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة، وعددا من قادة القوات المسلحة وقدامى قادة حرب أكتوبر المجيدة، ثم توجه إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في كوبري القبة، وصافح عددا من أفراد أسرته، حيث وضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.