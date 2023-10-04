أسامة أبو السعود



أدى 47 قاضيا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل ماجد بورسلي، وبحضور رئيس المحكمة الكلية المستشار عبد اللطيف ثنيان الثنيان، وذلك صباح امس بمقر المجلس الأعلى للقضاء.



ويذكر أن هؤلاء القضاة قد تم نقلهم من النيابة العامة للعمل بالقضاء بموجب المرسومين رقمي (179، 180) لسنة 2023 والصادرين بتاريخ 10/9/2023، وهم التالية أسماؤهم:



1 - يوسف طلال يوسف آل بن علي



2 - عبدالرحمن بدر عبدالرحمن زيد المنيفي



3 - طلال سمير أحمد عبدالعزيز الفليج



4 - إبراهيم عبدالناصر علي إبراهيم خريبط



5 - عبدالله بدر غصاب محمد الزمانان



6 - مشاري فلاح عبدالله المشاري الكليب



7 - أحمد ناصر أحمد العجيري



8 - خالد عبدالله خالد الوزان



9 - خالد وليد عبدالمحسن الرويح



10 - عبدالعزيز عيسى محمد المطيري



11 - عبدالعزيز سعد صالح الصقعبي



12 - مبارك جمال مبارك العنيزي



13 - حسن محمحد أحمد الرامزي



14 - شملان علي باتل الماطر الرشيدي



15 - مبارك مفلح مطلق سيف العازمي



16 - خالد أحمد إدريس الزامل



17 - ناصر جابر عبدالله الفهد



18 - عبدالعزيز بدر عبدالعزيز الجريوي



19 - غازي خالد سليمان بورسلي



20 - عبدالعزيز عادل أحمد الدوسري



21 - أحمد بدر ناصر الحوطي



22 - أنس أنور إبراهيم العنجري



23 - راشد محسن محمد العجمي



24 - أحمد سليمان محمد الصلال



25 - عبداللطيف وائل عبداللطيف الرويشد



26 - محمد فهد ناصر العجمي



27 - عبدالعزيز طارق سعيد بن سلامة



28 - عبدالله أحمد عبدالله الحربي



29 - عبدالرحمن سلطان ماجد بوجروه



30 - حمود محمد حمود العتيبي



31 - راشد خالد حسين الفيلكاوي



32 - صالح ناصر عبدالله الهاجري



33 - خالد بدر راشد الصنيدح



34 - حمد ناصر ابراهيم التوره



35 - عبدالرحمن محمد قويعان المطيري



36 - فيصل سالم عوض خضير



37 - عبدالله حامد عبدالعزيز الحميميدي



38 - أحمد جاسم عبداللطيف حماده



39 - محمد نايف محمد المطيرات



40 - سامي وليد عبدالله بوشهري



41 - محمود فؤاد محمود الربيعة



42 - خالد خليل ابراهيم العتيبي



43 - عبدالرحمن سعود عبدالعزيز الهويدي



44 - عثمان حسن عثمان القعود



45 - حمد إبداح حمد العجمي



46 - محمد احمد سيد الرفاعي



47 - غازي فيصل غازي المطيري