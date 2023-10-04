استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان المستشار د.عادل ماجد بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.