دمشق- هدى العبود



أثارت الفنانة عبير شمس الدين جدلا واسعا بتصريح جريء وصادم حول القبلات في الأعمال الدرامية، وذلك خلال حوار لها مع قناة «لنا»، حيث قالت ان القبلات لا يمكن إدراجها فقط تحت إطار التمثيل وخدمة المشهد الدرامي، مؤكدة أنها ترفض أداء أي مشهد يتضمن وجود قبلة، لكنها لا تمانع تجسيد دور راقصة أو فتاة ليل.



وتابعت شمس الدين: لا مانع في حال كان الهدف توصيل بعض الرسائل الإنسانية للجمهور، مع ضرورة الابتعاد عن الوقاحة بالعرض.



وعن حياتها، قالت إنها تعرضت للخيانة من زوجها السابق. وأوضحت أنها علمت بالخيانة من أحد الأشخاص، لكنها لم تتأكد، ولم تنفصل عنه. وتابعت: أتقبل الخيانة من الرجل وأسامحه، فهو ضعيف أمام المغريات، ولديه فراغ عاطفي.



وكشفت عبير عن أنها تعرضت للتعنيف والضرب من رجل لم تذكر اسمه وصفته، مشددة على أنها ترفض التعنيف بشكل تام، لذلك دافعت في حينها عن نفسها وقامت بضربه، نافية ما تردد حول محاولتها الانتحار، وشددت على إيمانها القوي بالله.