تستعد الفنانة مي عز الدين حاليا لتقديم أول عمل مسرحي لها في مشوارها الفني، حيث تواصل الجلسات التحضيرية مع مخرج العمل ومؤلفه، لاختيار باقي الأبطال والبدء في البروفات قريبا، ومن المقرر أن تعرض المسرحية، بحسب مجلة «لها»، في «موسم الرياض» المقبل.



وكان آخر أعمال مي مسلسل «سوق الكانتو» الذي عرض رمضان الماضي، وشاركها بطولته: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



وتدور أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة الشهير بوسط البلد، حول الشاب «طه القماش» الذي يعمل في السوق بجانب حكايات أخرى عن السوق يعود تاريخها إلى وقت مضى، حيث تنشأ بينه وبين الفتاة السكندرية «راوية» قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.