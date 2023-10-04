أعلنت شركة B.Online الكويتية المتخصصة في أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن رعايتها الذهبية لمؤتمر الخليج لتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام في الكويت، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة، من 27 إلى 30 نوفمبر 2023 بفندق راديسون بلو قاعة الهاشمي وتنظمه «كونيكس الكويت».



وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي في شركة «B.Online» دينا العيسى إن رعايتنا لهذا الحدث جاءت من منطلق حرص الشركة على دعم الفعاليات التي تهم القطاع الحكومي وكل شرائح قطاع الأعمال والشركات، والتي تدعم وتساعد في تحقيق أهداف الحكومة الكويتية في التحول الرقمي والنهضة المرجوة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الدولة ضمن الرؤية التنموية السامية «كويت جديدة 2035».



وأضافت: ان أهدافنا تتمثل في دعم الحكومة لتمكين التطور الوطني، حيث نعمل بشكل وثيق مع شركائنا وعملائنا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتحقيق التحول الرقمي وميكنة العمليات. ونحن نسعى للمساهمة في تقدم ورفعة الدولة، مع التركيز على تمكين المواهب الكويتية الشابة.



من جانبه، قال رئيس القطاع التجاري في B.Online خالد حال ان الشركة تعمل على توسعات كبيرة في مجال التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والذي اصبح له شأن كبير في دمج الصناعات التكنولوجيا بعضها ببعض، وذلك بهدف استغلال قوة الانترنت الفائقة وربطها بالخدمات المتكاملة التي توفرها الشركة ضمن أعمالها من الغرف الذكية وأنظمة العرض والصناعة الرقمية الداخلية والخارجية والعديد من الصناعات الرقمية الأخرى التي يستفيد منها المجتمع بكل شرائحه واهتماماته.



وأشاد حال بجهود القائمين على هذا الحدث الذي يمثل فرصة لتوعية عامة للجمهور بأهمية الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وأمن المعلومات، ويبحث ضمن نخبة من المتحدثين أهمية وسائل الاتصال، كما يشرح المتحدثون في هذا المؤتمر بعد الاطلاع على جدول أعماله، الاستراتيجيات الحديثة في قطاع الاتصالات والمعلومات المحلية والخليجية بما فيها البوابات والأسواق الرقمية، إضافة الى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع المدني ودعم التعاملات الالكترونية والتركيز على أولويات التنمية في قطاع الاتصالات.