ينظم البنك الأهلي الكويتي السحب السنوي للجائزة الكبرى لحساب الفوز للجوائز يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في مجمع الأفنيوز - المرحلة الثانية عند الساعة 7:30 مساء. وسيكون الحفل مليئا بالمسابقات والأنشطة الترفيهية وصولا إلى إعلان الفائز بالسحب السنوي للجائزة الكبرى على راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات.



وبالإضافة إلى السحب السنوي، يقدم حساب الفوز للجوائز سلسلة من السحوبات التي تحظى باهتمام كبير، بحيث يحظى العملاء بفرصة الفوز بـ 10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي، و20 ألف دينار في السحب الشهري، و100 ألف دينار في السحوبات ربع السنوية.



وبهذه المناسبة، شجعت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي الجميع على المشاركة في الحفل، قائلة: يسعدنا الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لحساب الفوز، بحيث يجسد هذا الحفل التزامنا بمكافأة العملاء وتزويدهم بمزايا استثنائية ومنحهم تجربة مصرفية مميزة معنا.



احرص على تواجدك معنا يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في مجمع الأفنيوز - المرحلة الثانية لقضاء يوم ممتع ومشاهدة لحظة الإعلان عن الفائز المحظوظ بالسحب السنوي للجائزة الكبرى لحساب الفوز للجوائز. ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.