نظم نادي «شيرمانز كلوب الكويت» CCK المعرض السنوي الأول للفنون التشكيلية في برج كيبكو بمشاركة 8 فنانين كويتيين يعرضون أعمالهم المميزة بطابع من الخصوصية، وهم: بدر المطوع، عبدالعزيز العوضي، عبدالوهاب الحمد، إبراهيم العطية، جاسم النصرالله، بدر المنصور، مها المنصور، وشيماء أشكناني.



وقدم الفنانون خلال المعرض 19 عملا فنيا من اللوحات والمنحوتات المميزة، وذلك بحضور ضيوف بارزين ومتميزين بالإضافة إلى أعضاء «شيرمانز كلوب الكويت».



يذكر انه منذ عام 2004، يعمل «شيرمانز كلوب» كناد اجتماعي يهتم بالعلاقات العامة والتجارية بطابع خاص وحصري مرموق، ويقدم للأشخاص ذوي التفكير المماثل مساحة للالتقاء معا للاستمتاع بالمصالح المشتركة وإنشاء اتصالات تدوم مدى الحياة.



وتشمل هذه الاهتمامات الفن والموسيقى والكتب والاستثمارات وسوق الأوراق المالية، من بين العديد من الاهتمامات الأخرى التي تجعل المحادثات مثيرة للاهتمام. ويتمتع أعضاء النادي بدءا من الرؤساء التنفيذيين والمستويات العليا في مجال الأعمال المالية والسياسة إلى الصناعات والخلفيات الأخرى برؤية حصرية للمتعة بعيدا عن المكتب والروتين اليومي.