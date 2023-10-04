حفل تكريم أبناء الشهداء الفائقين الشهر الجاري.. والمشاركة في الأعياد الوطنية خلال فبراير



دارين العلي



نظم مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صباح أمس فعالية «شاي الضحى» بعنوان «أسفرت وأنورت»، وذلك في مطعم ميجانا بحضور عدد كبير من أمهات وأرامل وبنات شهداء الكويت، حيث تعتبر ضمن أنشطة المكتب الاجتماعية الأساسية التي تهدف الى تعزيز التواصل بين أسر الشهداء وتبادل الآراء والتقارب بين أمهات وأرامل الشهداء.



وقالت مدير إدارة العمل الميداني في المكتب الطاف السلامة إن استضافة أسر الشهداء في حفل خاص عادة دائمة ينظمها المكتب بهدف لم شمل أسر الشهداء وتعزيز أواصر التواصل والتلاحم فيما بينهم من جهة وتأمين التواصل بشكل مباشر بين أسر الشهداء والعاملين في المكتب من جهة أخرى.



وحول الأنشطة المقبلة للمكتب، أعلنت عن الحفل السنوي الذي ينظمه المكتب للمتفوقين من أبناء الشهداء والذي سيتم خلال الشهر الجاري ومشاركة المكتب بجناح خاص في معرض الكتاب الدولي، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية خلال شهر فبراير المقبل.



بدورها، تحدثت مديرة إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالتكليف صديقة دشتي عن أهمية الفعاليات التي ينظمها المكتب لأسر الشهداء وخاصة لأرامل وأمهات الشهداء، مشيرة إلى أن تنظيم فعالية «شاي الضحى» جاءت لأهمية هذه الجلسة كموروث شعبي بالنسبة للسيدات ولتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع الواحد من خلال هذا اللقاء الودي الذي يجمع بينهن الإرث الثقافي.



من جهتها، أثرت غنيمة الفهد اللقاء بالحديث عن تاريخ الكويت ومراحل تطورها وعن الموروث الشعبي والتراث الكويتي ولهجة الأجداد وما قدمته المرأة من إرث ثقافي واجتماعي خلال مسيرتها.



كما تحدثت عن تاريخ الشهادة والشهداء، لافتة إلى أن في الكويت شهداء كثرا منذ الغزوات والحروب القديمة، متطرقة إلى معركة الصريف، مؤكدة أن الكويت تبجل الشهداء وتكرم أسرهم، لافتة إلى أن شهداء الاحتلال العراقي ومنذ التحرير تحظى أسرهم بالتكريم والتقدير لما قدموه لهذه الأرض الطيبة.



كما تحدث عدد من أمهات وبنات وأرامل الشهداء اللواتي اثنين على الاهتمام الذي يبديه المكتب بهن كأسر للشهداء، حيث أكدت أحلام زوجة الشهيد عماد السلطان أهمية جلسة «شاي الضحى» التي ينظمها الكتب بهدف التواصل بين الأسر، مبينة ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تكفلت بأسر الشهداء وذويهم حتى وصل الأبناء إلى مراكز ومناصب مهمة.



من ناحيتها، قالت همسة حطاب ابنة الشهيد عبدالرحمن حطاب أردني الجنسية واستشهد يوم الغزو وكان عسكريا في سلاح الهندسة، ان هذه الفعاليات تعزز التواصل مع اسر الشهداء، شاكرة الكويت على كرمها في التعامل مع أسر الشهداء دون ان تميز بينهم من حيث الجنسية، لافتة إلى انها تشعر بالانتماء لهذا البلد.



وفي السياق ذاته، بينت أم الشهيد سعود السلطاني ان الحكومة الكويتية لم تقصر مع أسر الشهداء أو مع الفقراء والمحتاجين في العالم بل تسعى إلى مساعدة جميع الشعوب.



وتم خلال الحفل توزيع الهدايا والورود على أمهات وأرامل الشهداء، كما تخلله برنامج خاص مع المؤرخة الكويتية غنيمة الفهد تحدثت فيه عن تاريخ الكويت ومراحل تطورها، وتقديم معزوفات شرقية متنوعة.