أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق.



وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 49 سيارة وقوارب مهملة وبقالات ودراجات نارية وحاويات سكراب ووضع 92 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتهم بعد انتهاء المدة المحددة بالإضافة إلى تبديل 38 حاوية قديمة بجديدة.